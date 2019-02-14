Платную трассу Ташкент – Самарканд могут построить к 2020 году

Время в пути между городами составит два часа.

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Платную трассу Ташкент – Самарканд могут возвести к 2020 году, начало строительство запланировано на 2019 год. Об этом стало известно по итогам переговоров между гендиректором турецкой Kalyon Сердаром Овером и первым заместителем министра транспорта Ильхамом Махкамовым.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ

Кроме того, турецкая сторона презентовала дополнительный маршрут новой платной дороги.

Еще представители стран детально обсудили вопросы прохождения маршрута трассы, инженерно-технические и финансово-экономические стороны реализации проекта.

Зюзин: платная дорога Ташкент — Самарканд должна быть максимально доступной

Напомним, договоренность о строительстве платной трассы была достигнута во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной 2018 года.