Платную трассу Ташкент – Самарканд могут построить к 2020 году

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Платную трассу Ташкент – Самарканд могут возвести к 2020 году, начало строительство запланировано на 2019 год. Об этом стало известно по итогам переговоров между гендиректором турецкой Kalyon Сердаром Овером и первым заместителем министра транспорта Ильхамом Махкамовым.
Кроме того, турецкая сторона презентовала дополнительный маршрут новой платной дороги.
Еще представители стран детально обсудили вопросы прохождения маршрута трассы, инженерно-технические и финансово-экономические стороны реализации проекта.
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Напомним, договоренность о строительстве платной трассы была достигнута во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной 2018 года.