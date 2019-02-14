13:56 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Автомобильное движение в Ташкенте

Платную трассу Ташкент – Самарканд могут построить к 2020 году

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
28 0 0

Время в пути между городами составит два часа.

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Платную трассу Ташкент – Самарканд могут возвести к 2020 году, начало строительство запланировано на 2019 год. Об этом стало известно по итогам переговоров между гендиректором турецкой Kalyon Сердаром Овером и первым заместителем министра транспорта Ильхамом Махкамовым.

Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ

Кроме того, турецкая сторона презентовала дополнительный маршрут новой платной дороги. 

Еще представители стран детально обсудили вопросы прохождения маршрута трассы, инженерно-технические и финансово-экономические стороны реализации проекта.

Зюзин: платная дорога Ташкент — Самарканд должна быть максимально доступной

Напомним, договоренность о строительстве платной трассы была достигнута во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной 2018 года.

По теме

Доедешь с ветерком: между Ташкентом и Самаркандом появится платная трасса
С ветерком и за деньги: платные трассы появятся в Узбекистане в 2020 году
Теги:
Самарканд, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
На что ушли миллионы ЦРУ?
На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054