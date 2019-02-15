Малайзийская компания может построить в Узбекистане завод робототехники

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Делегация малайзийской компании TXMR посетит Узбекистан в апреле для того, чтобы обсудить создание совместного производства робототехники в республике.

Как сообщает узбекистанский МИД, накануне посол республики в Малайзии Равшан Усманов посетил производственные мощности TXMR, где встретился с исполнительным директором предприятия Тенгку Фаридом.

Пресс-служба Россотрудничества Кто поможет Узбекистану ускорить инновационное развитие

На встрече стороны обсудили перспективы создания в Узбекистане современных высокотехнологичных предприятий с привлечением иностранных инвестиций.

Малайзийская сторона высоко оценила предпринимаемые Узбекистаном меры по модернизации промышленного сектора, расширению номенклатуры импортозамещающей продукции и подчеркнула заинтересованность в налаживании взаимовыгодных контактов.

Под данным ведомства, TXMR - лидер по автоматизации промышленности и изготовлению роботов не только в Малайзии, но и в Юго-Восточной Азии.