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Рабочие в цехе сборки

Малайзийская компания может построить в Узбекистане завод робототехники

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Завод поможет повысить эффективность и рентабельность отечественных производственных линий.

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Делегация малайзийской компании TXMR посетит Узбекистан в апреле для того, чтобы обсудить создание совместного производства робототехники в республике.

Как сообщает узбекистанский МИД, накануне посол республики в Малайзии Равшан Усманов посетил производственные мощности TXMR, где встретился с исполнительным директором предприятия Тенгку Фаридом.

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Пресс-служба Россотрудничества
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На встрече стороны обсудили перспективы создания в Узбекистане современных высокотехнологичных предприятий с привлечением иностранных инвестиций.

Малайзийская сторона высоко оценила предпринимаемые Узбекистаном меры по модернизации промышленного сектора, расширению номенклатуры импортозамещающей продукции и подчеркнула заинтересованность в налаживании взаимовыгодных контактов.

Под данным ведомства, TXMR - лидер по автоматизации промышленности и изготовлению роботов не только в Малайзии, но и в Юго-Восточной Азии.

Теги:
робототехника, Малайзия, Узбекистан



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