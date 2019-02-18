Эксперты предрекли долговой кризис UzAirways

По мнению специалистов, перевозчика может спасти разделение авиакомпании и учреждение независимого регулятора отрасли.

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") в ближайшее время может столкнуться с долговым кризисом в связи с затратами на обновление авиапарка и инфраструктуры, говорится в исследовании "Создание рынков в Узбекистане" Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка), обнародованном в понедельник.

"В связи с покупками новых самолетов и расширением аэропортовой инфраструктуры "Узбекистон хаво йуллари" имеет очень большой долг", - говорится в исследовании.

В материалах IFC не приводятся конкретные финансовые результаты компании. По данным корпорации, авиакомпания столкнется с серьезным долговым кризисом в ближайшее время.

"Эта проблема должна быть решена немедленно", - отмечается в исследовании.

Эксперты IFC в то же время полагают, что при правильных инвестициях и льготах "Узбекские авиалинии" могли бы утвердиться на растущем, но конкурентном рынке, по примеру Emirates Airlines и Singapore Airlines, которые также являются государственными компаниями. Ключевой реформой должно стать разделение авиакомпании, управления аэропортами и авиадиспетчерской службы и учреждение независимого регулятора отрасли, говорится в исследовании.

Ранее авиакомпания сообщала, что к 2021 году увеличат число эксплуатируемых самолетов Boeing 787-8 Dreamliner с трех до шести – это позволит создать крупнейший по данному типу самолетов парк в СНГ. "Узбекские авиалинии" также планировали приобрести в лизинг четыре самолета А320 нескольких модификаций.

© Sputnik / Стрингер Uzbekistan Airways и Boeing заключили новое соглашение

С начала 90-х годов компания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимает монопольное положение на авиарынке страны. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports - по управлению аэропортами.