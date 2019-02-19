Бюджет Ташкента в 2018 году пополнили 13,5 триллиона сумов налогов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В прошлом году бюджет столицы Узбекистана пополнился на 13,5 триллиона сумов от налогов, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам встречи с участием первого заместителя хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства Шерзода Хаджизадаева. Данный показатель превысил ожидаемый на два триллиона. Большую часть полученных средств планируется направить на развитие городской инфраструктуры.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Центробанк представил данные о состоянии внешнего долга Узбекистана

В этом году, как ожидается, налоговые поступления в столичный бюджет составят 19,8 триллиона сумов, из которых 3,6 триллиона собираются потратить на обустройство города. В частности, 150 миллиардов — на ремонт внутренних дорог (для сравнения, в прошлом году на эти цели было потрачено 50 миллиардов сумов).

"В Ташкенте в 2019 году планируется зарегистрировать до 25 тысяч новых субъектов частного бизнеса, что более чем в два раза превысит показатель 2018 года (12 тысяч)", — говорится в публикации.

По словам Шерзода Хаджизадаева, озвученные планы дадут возможность создать в столице порядка 110 тысяч новых рабочих мест (в 2018 году — 89 тысяч).

Одним из важнейших показателей развития столицы является валовый региональный продукт, отметили в пресс-службе. По итогам прошлого года этот показатель составил 53 триллиона сумов, а в этом году его планируется довести до 62 триллионов сумов. В том числе — путем привлечения иностранных инвестиций, развития в столице производства и сферы обслуживания, активизации частного бизнеса.