ВБ может предоставить Узбекистану еще средства на поддержку бюджета

Вопрос о выделении дополнительных 500 миллионов долларов Всемирный банк планирует рассмотреть в мае этого года.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) в мае этого года планирует предоставить правительству Узбекистана дополнительные 500 миллионов долларов на поддержку бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

"В этом году Всемирный банк планирует предоставить дополнительные 500 миллионов долларов на эти цели", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, Совет директоров ВБ намерен рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита в мае этого года.

Сенат Узбекистана в декабре 2018 года одобрил госбюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 триллиона сумов (около 540 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 24,2% к ВВП, или 102,6 триллиона сумов (около 12,4 миллиарда долларов), расходы — 25,3% к ВВП, или 107,4 триллиона сумов (12,9 миллиарда долларов).

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По материалам Минфина, для покрытия дефицита госбюджета помимо внутренних источников впервые будут привлечены займы ВБ и Азиатского банка развития. По прогнозам министерства, в 2020-2021 годах дефицит бюджета планируется снизить до 0,1% к ВВП, для его покрытия планируется выпустить государственные краткосрочные облигации на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).

В июле 2018 года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил журналистам, что ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили стране 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить рост его дефицита в краткосрочной перспективе. В частности, ВБ выделил 500 миллионов долларов, АБР – 300 миллионов долларов.