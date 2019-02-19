ВБ может предоставить Узбекистану еще средства на поддержку бюджета

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) в мае этого года планирует предоставить правительству Узбекистана дополнительные 500 миллионов долларов на поддержку бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
"В этом году Всемирный банк планирует предоставить дополнительные 500 миллионов долларов на эти цели", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, Совет директоров ВБ намерен рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита в мае этого года.
Сенат Узбекистана в декабре 2018 года одобрил госбюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 триллиона сумов (около 540 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 24,2% к ВВП, или 102,6 триллиона сумов (около 12,4 миллиарда долларов), расходы — 25,3% к ВВП, или 107,4 триллиона сумов (12,9 миллиарда долларов).
В июле 2018 года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил журналистам, что ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили стране 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить рост его дефицита в краткосрочной перспективе. В частности, ВБ выделил 500 миллионов долларов, АБР – 300 миллионов долларов.