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Заготовки для чеканки монет

Цены на монеты из золота снова начали расти

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Начиная с 20 февраля монеты из серебра будут стоить в Узбекистане немного дороже, а золотые можно будет приобрести по прежней цене.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 20 февраля вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, золотые монеты подорожали на 200 тысяч сумов и будут стоить 13,9 млн сумов.

Стоимость серебряной монеты снизилась с 266 тысяч сумов до 264 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.




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