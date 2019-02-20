Узбекистан хочет закупать до 5 млн тонн нефти у Казахстана и России

Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили ратификацию рамочного соглашения с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Узбекистан заинтересован в поставках нефти из Казахстана и России в объеме до 5 миллионов тонн в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили ратификацию рамочного соглашения с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

По словам министра энергетики Казахстана, ратификация соглашения будет способствовать поставкам сырой нефти в Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах, решению вопроса бесперебойного снабжения юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период.

"В соответствии с запросом Узбекистана, Российская Федерация рассматривает вопрос поставки нефти в Узбекистан в объеме до одного миллиона тонн в год. Казахстан в данном контексте рассматривается как транзитная сторона", - сообщил Бозумбаев.

Министр добавил, что Узбекистан заинтересован в приобретении до 5 миллионов тонн нефти в год, в том числе у Казахстана - до 2 миллионов тонн и у России - до 3 миллионов тонн.

"Также рассматривается вариант поставки 5 миллионов тонн только из Казахстана", - сказал Бозумбаев.

По его словам, для стабильных поставок нефти в Узбекистан в объеме до 5 миллионов тонн необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру.