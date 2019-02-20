В Узбекистане в 2019 году планируют активно ремонтировать дороги

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В 2019 году в Узбекистане планируют отремонтировать и ввести в эксплуатацию 2200 км дорог общего пользования, сообщили в пресс-службе комитета по автомобильным дорогам.
В этом году также предусмотрено строительство и реконструкция 400 км городских улиц по программе "Обод махалля" и 5200 км местных межхозяйственных дорог по программе "Обод кишлок".
Также отремонтируют 1200 км внутренних дорог.
В 2018 году в республике в рамках реализации Инновационной программы реконструировали 280 км дорог общего пользования. Например, международную трассу М-39, которая объединяет Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, и проходит через Сурхандарьинскую и Джизакскую области, а также автомагистраль А-380, проходящую через Бухару и Каракалпакстан, и автомагистрали А-373 в Андижанской области.