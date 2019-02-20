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Капитальный ремонт малой кольцевой автомобильной дороги в Ташкенте

В Узбекистане в 2019 году планируют активно ремонтировать дороги

© Госкомитет по автомобильным дорогам
Экономика
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На пресс-конференции в комитете по автомобильным дорогам озвучили, сколько улиц и дорог отремонтируют в республике в этом году.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В 2019 году в Узбекистане планируют отремонтировать и ввести в эксплуатацию 2200 км дорог общего пользования, сообщили в пресс-службе комитета по автомобильным дорогам.

В этом году также предусмотрено строительство и реконструкция 400 км городских улиц по программе "Обод махалля" и 5200 км местных межхозяйственных дорог по программе "Обод кишлок". 

Также отремонтируют 1200 км внутренних дорог.

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На средства, выделенные на ремонт дорог, улучшат 46,2 км международных трасс, 18,7 км дорог республиканского значения, 35,6 км - местного значения, 65 км городских улиц, 60 км подъездных дорог и 65 км трасс, ведущих в свободные экономические, малые промышленные, экономические зоны.

В 2018 году в республике в рамках реализации Инновационной программы реконструировали 280 км дорог общего пользования. Например, международную трассу М-39, которая объединяет Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, и проходит через Сурхандарьинскую и Джизакскую области, а также автомагистраль А-380, проходящую через Бухару и Каракалпакстан, и автомагистрали А-373 в Андижанской области. 




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