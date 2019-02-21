В Фергане будут производить южнокорейские обои

Совместное узбекско-корейское предприятие Winchemical будет ежегодно производить до 7,8 миллиона единиц продукции в год.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Новое предприятие по производству южнокорейских обоев из полиэтилена запущено в Узбекистане на "Ферганаазоте".

Как сообщает Podrobno.uz, его учредителями являются компания Winhousing International Co. (Южная Корея) с долей 51% и АО "Ферганаазот" с долей 49%.

Уставной фонд СП составляет 150 тысяч долларов.

Совместное узбекско-корейское предприятие Winchemical будет ежегодно производить до 7,8 миллиона единиц продукции в год. Общая стоимость проекта составляет 3,1 миллиона долларов.

В настоящее время рынок Узбекистана изобилует обоями российских производителей, а также украинских, китайских и европейских.

Ожидается, что производство обоев в республике сделает их цену ниже, а продукция сможет составить конкуренцию обоям иностранных производителей.