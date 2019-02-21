11:43 21 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Магазин строительных товаров во Владивостоке

В Фергане будут производить южнокорейские обои

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
74 0 0

Совместное узбекско-корейское предприятие Winchemical будет ежегодно производить до 7,8 миллиона единиц продукции в год.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Новое предприятие по производству южнокорейских обоев из полиэтилена запущено в Узбекистане на "Ферганаазоте".

Как сообщает Podrobno.uz, его учредителями являются компания Winhousing International Co. (Южная Корея) с долей 51% и АО "Ферганаазот" с долей 49%.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Южнокорейцы подскажут странам ЦА, как спасти Арал

Уставной фонд СП составляет 150 тысяч долларов.

Совместное узбекско-корейское предприятие Winchemical будет ежегодно производить до 7,8 миллиона единиц продукции в год. Общая стоимость проекта составляет 3,1 миллиона долларов.

В настоящее время рынок Узбекистана изобилует обоями российских производителей, а также украинских, китайских и европейских.

Ожидается, что производство обоев в республике сделает их цену ниже, а продукция сможет составить конкуренцию обоям иностранных производителей.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Главное суперлуние 2019 года
Снегопад в Ташкенте
Зима по-ташкентски: февраль дразнит узбекистанцев неуловимым снегом — видео
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054