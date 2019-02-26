Узбекистан в 2020-2024 годах планирует серьезно увеличить запасы золота

Около 45% от инвестиций в геологоразведочные работы собираются направлять на поиск, оценку и разведку золота.

ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Прирост запасов золота в Узбекистане в 2020-2024 годах может составить 474 тонны, следует из проекта концепции развития геологической отрасли Узбекистана на 2020-2024 годы, разработанного Госкомитетом по геологии и минеральным ресурсам.

Как следует из документа, в течение пяти лет Госкомгео собирается обеспечить прирост запасов золота на 474 тонны, их стоимость оценивается в 18,75 миллиарда долларов.

По расчетам ведомства, порядка 45% от общих ассигнований на геологоразведочные работы будет направляться на поиск, оценку и разведку золота. Объем инвестиций в геологоразведочные работы по золоту должен составить около 230 миллионов долларов. Основной объем работ планируется проводить в районе Центральных Кызылкумов в Навоийской области, а также Самаркандской и Ташкентской областях.

"Затраты на геологоразведочные работы на золото составляют 0,48 доллара за грамм (1,23% от стоимости продукции), что значительно меньше среднемировых показателей затрат", - говорится в концепции.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекистан с февраля рассекретит данные по добыче золота

По данным Госкомгео, на 1 января 2018 года запасы золота в Узбекистане составляют 5,99 тысячи тонн, добыча металла по итогам 2017 года составила 89,9 тонны. Сейчас добычей золота в республике занимаются ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область).

Обсуждение концепции продлится до 13 марта.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству с февраля открыть данные по добыче и продаже золота в стране. Кроме того, планируется привлечь зарубежных специалистов для оценки геологических запасов республики по международным стандартам. В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень из 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.