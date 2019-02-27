В Намангане будут выпускать китайские микроавтобусы

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В городе Пап Наманганской области две компании - местная Foton Do’stlik Servis и китайская Foton Motor наладят производство грузовых автомобилей и микроавтобусов.

Как сообщает "Наманганская правда", уже к сентябрю 2019 года начнется выпуск авто.

По словам руководителя местной компании Foton Do’stlik Servis Вахида Хамидова, производство машин хотели запустить еще осенью 2018 года, но эти сроки пришлось отодвинуть. Однако в 2019 году проект включили в Инвестиционную программу Республики Узбекистан.

Завод будет производить четыре типа средних грузовых автомобилей, а также микроавтобус Foton View CS2 Supporter. Вся продукция будет выходить под маркой UzFoton.

Пятьдесят один процент акций нового завода принадлежат Узбекистану, 49% - Китаю. Партнер из Китая Urumqi Xin Xi Xin Sheng International Trading Co., LTD вкладывает 14 миллионов долларов в проект. Предполагаемая мощность завода – 500-1000 автомобилей в месяц.