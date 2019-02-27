Франция и Россия могут подать заявку на разведку нефти и газа в Узбекистане

Работа по изучению возможности разработки нефтегазовых месторождений в Узбекистане началась несколько недель назад.

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Французская Total и российский "Новатэк" планируют к концу марта принять решение о проведении геологоразведочных работ по поиску нефти и газа в Узбекистане, сообщил РИА Новости президент Total по разведке и добыче Арно Брейак.

"Сейчас мы изучаем возможности разработки месторождений в Узбекистане совместно с правительством и в партнерстве с "Узбекнефтегазом", все еще изучаем данные. Мы начали всего несколько недель назад, поэтому сейчас очень ранняя стадия работы", - сказал он.

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При этом компании намерены сделать вывод о потенциале месторождений и их разработке в конце марта.

"Мы сделаем это очень быстро, к концу первого квартала мы решим, подадим заявку или нет", - отметил Брейак.

В октябре прошлого года Total E&P подписала с "Узбекнефтегазом" соглашение по изучению возможности проведения ГРР на инвестиционных блоках в Узбекистане.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".