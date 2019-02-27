"Узбекистон темир йуллари" сделает пассажирам скидки к Наврузу

Скидки для разных категорий пассажиров будут действовать в период с 21 по 24 марта.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В период празднования Навруза 21-24 марта 2019 года "Узбекистон темир йуллари" предоставит скидки на билеты на поезда внутригосударственного сообщения, сообщается на сайте компании.

Пенсионеры, инвалиды, участники и ветераны ВОВ 1941-1945 годов и приравненные к ним лица могут рассчитывать на скидку в 50%.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров "Узбекские авиалинии" предлагают солидные скидки к Наврузу

Студентам вузов, школьникам, учащихся колледжей и лицеев, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК при предоставлении удостоверений и студенческих билетов сделают скидку в 15%.

Семья из двух и более человек при наличии свидетельства о браке также сможет получить билеты со скидкой в 15%.

Скидку в 15% предоставят коллективам при наличии заявки на четырех и более человек.

Билеты на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob на эти даты все пассажиры смогут приобрести со скидкой в 10%.

Напомним, ранее национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" также заявила, что в период весенних выходных авиабилеты можно будет приобрести со скидками от 30 до 50%.