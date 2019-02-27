21:02 27 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

"Узбекистон темир йуллари" сделает пассажирам скидки к Наврузу

© Foto : Michał Huniewicz
Экономика
Получить короткую ссылку
40 0 0

Скидки для разных категорий пассажиров будут действовать в период с 21 по 24 марта.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В период празднования Навруза 21-24 марта 2019 года "Узбекистон темир йуллари" предоставит скидки на билеты на поезда внутригосударственного сообщения, сообщается на сайте компании.

Пенсионеры, инвалиды, участники и ветераны ВОВ 1941-1945 годов и приравненные к ним лица могут рассчитывать на скидку в 50%.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узбекские авиалинии" предлагают солидные скидки к Наврузу
Студентам вузов, школьникам, учащихся колледжей и лицеев, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК при предоставлении удостоверений и студенческих билетов сделают скидку в 15%. 

Семья из двух и более человек при наличии свидетельства о браке также сможет получить билеты со скидкой в 15%.

Скидку в 15% предоставят коллективам при наличии заявки на четырех и более человек.

Билеты на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob на эти даты все пассажиры смогут приобрести со скидкой в 10%.

Напомним, ранее национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" также заявила, что в период весенних выходных авиабилеты можно будет приобрести со скидками от 30 до 50%.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Конкурс Снято на iPhone
Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone
Как заработать аэрофобию: пассажиры самолета сняли на видео страшные кадры
Как заработать аэрофобию: пассажиры самолета сняли на видео страшные кадры
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054