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Туракурганская тепловая электростанция

Названы сроки запуска Туракурганской тепловой электростанции

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Для нужд Ферганской долины будет вырабатываться дополнительно 6,7 миллиарда кВт/часов электроэнергии в год.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Первую парогазовую установку Туракурганской тепловой электростанции намечено ввести в строй в сентябре текущего года, вторую - в декабре. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В четверг президент страны Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства ТЭС. Он отметил, что данный проект имеет важное стратегическое значение, станция позволит еще больше повысить экономический потенциал области и обеспечить надежные поставки электричества населению.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Туракурганской тепловой электростанции
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Туракурганской тепловой электростанции

К настоящему времени выполнен монтаж основных электрогенерирующих агрегатов - первого и второго трансформаторных блоков, парогазовой турбины и других. Завершены работы по прокладке внешних коммуникаций, сети водоснабжения.

Объект будет обеспечиваться газом через магистральный газопровод "Сох-Наманган", технической водой из Большого Наманганского канала.

Туракурганская тепловая электростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Туракурганская тепловая электростанция

Общая стоимость проекта составляет более миллиарда 195 миллионов долларов США, он финансируется за счет средств Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Фонда реконструкции и развития Узбекистана и АО "Узбекэнерго".

Теги:
ТЭС, электростанция, Узбекистан



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