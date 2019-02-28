Названы сроки запуска Туракурганской тепловой электростанции

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Первую парогазовую установку Туракурганской тепловой электростанции намечено ввести в строй в сентябре текущего года, вторую - в декабре. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В четверг президент страны Шавкат Мирзиёев оценил ход строительства ТЭС. Он отметил, что данный проект имеет важное стратегическое значение, станция позволит еще больше повысить экономический потенциал области и обеспечить надежные поставки электричества населению.
К настоящему времени выполнен монтаж основных электрогенерирующих агрегатов - первого и второго трансформаторных блоков, парогазовой турбины и других. Завершены работы по прокладке внешних коммуникаций, сети водоснабжения.
Объект будет обеспечиваться газом через магистральный газопровод "Сох-Наманган", технической водой из Большого Наманганского канала.
Общая стоимость проекта составляет более миллиарда 195 миллионов долларов США, он финансируется за счет средств Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Фонда реконструкции и развития Узбекистана и АО "Узбекэнерго".