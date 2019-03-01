Велосипеды и не только: в Наманганской области запущено новое производство

На первом этапе намечено производство 150 тысяч велосипедов в год. Затем на заводе будут также производить мотоциклы, трициклы, скутеры и мопеды.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Завод по производству велосипедов и мотоциклов открылся в Наманганской области.

Двадцать седьмого февраля компания "Узавтосаноат" запустила производство велосипедов на заводе Norin Moto Bike в городе Нарын Наманганской области, сообщает пресс-служба GM Uzbekistan.

Соглашение об организации производства компания подписала с китайским поставщиком комплектующих частей для велосипедов Lifan Group.

На первом этапе намечено производство 150 тысяч единиц продукции в год. В проект планируется привлечь инвестиции на сумму 200 тысяч долларов. Впоследствии на заводе Norin Moto Bike будут производить мотоциклы, трициклы, скутеры и мопеды.

Трудоустроено более 150 человек, сотрудники прошли стажировку в Китае. Число рабочих мест в дальнейшем планируется увеличить до 500.