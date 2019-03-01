Поедет ли "Ермак" в Узбекистане, рассказали российские специалисты

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Делегация АО "Узбекистон темир йуллари" обсудила с российским "Трансмашхолдингом" (ТМХ) увеличение поставок своей техники последнего поколения, сообщает пресс-служба узбекской компании.
Российские специалисты представили свои научные исследования и разработки в области рельсовых транспортных средств для железных дорог и метрополитена. Для внедрения в Узбекистане российская компания предложила продукцию последнего поколения в локомотивном хозяйстве, моторвагонном направлении, сигнализации и цифровизации.
Узбекские специалисты, изучив возможности электровозов 3ЭС5К, ставших самой массовой серией выпускаемых электровозов семейства "Ермак", обсудили с представителями ТМХ вопросы их эксплуатации в условиях Узбекистана.
"В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы разработки и согласования технических требований для проведения технического аудита АО "Узбекистон темир йуллари", - добавили в компании.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.