Поедет ли "Ермак" в Узбекистане, рассказали российские специалисты

Российские специалисты представили узбекским свои научные исследования и разработки в области рельсовых транспортных средств для железных дорог и метрополитена.

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Делегация АО "Узбекистон темир йуллари" обсудила с российским "Трансмашхолдингом" (ТМХ) увеличение поставок своей техники последнего поколения, сообщает пресс-служба узбекской компании.

Российские специалисты представили свои научные исследования и разработки в области рельсовых транспортных средств для железных дорог и метрополитена. Для внедрения в Узбекистане российская компания предложила продукцию последнего поколения в локомотивном хозяйстве, моторвагонном направлении, сигнализации и цифровизации.

Узбекские специалисты, изучив возможности электровозов 3ЭС5К, ставших самой массовой серией выпускаемых электровозов семейства "Ермак", обсудили с представителями ТМХ вопросы их эксплуатации в условиях Узбекистана.

"В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы разработки и согласования технических требований для проведения технического аудита АО "Узбекистон темир йуллари", - добавили в компании.

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В ноябре 2018 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав ТМХ) передал "Узбекским железным дорогам" два электровоза 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги. Сейчас в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы прошлого века. В 2007-2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе десять пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.