РФ хочет участвовать в создании ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Вопрос участия России в проекте рассматривается по предложению кыргызской стороны.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Об этом сообщил вице-премьер-министр республики Жениш Разаков в ходе заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

© Sputnik / Игорь Онучин По пути к соседям: Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан

"Заинтересованность есть, экспертная группа и специалисты Минтранса России изучают этот вопрос", - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, вопрос участия России в проекте рассматривается по предложению кыргызской стороны.

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривалось несколько вариантов маршрута, в частности, из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и далее в Туркменистан, Иран с выходом в морские порты этих стран.