РФ хочет участвовать в создании ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
Об этом сообщил вице-премьер-министр республики Жениш Разаков в ходе заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
"Заинтересованность есть, экспертная группа и специалисты Минтранса России изучают этот вопрос", - цитирует его слова РИА Новости.
По его словам, вопрос участия России в проекте рассматривается по предложению кыргызской стороны.
Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривалось несколько вариантов маршрута, в частности, из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и далее в Туркменистан, Иран с выходом в морские порты этих стран.