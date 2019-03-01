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Железнодорожные пути

РФ хочет участвовать в создании ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Вопрос участия России в проекте рассматривается по предложению кыргызской стороны.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Об этом сообщил вице-премьер-министр республики Жениш Разаков в ходе заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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"Заинтересованность есть, экспертная группа и специалисты Минтранса России изучают этот вопрос", - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, вопрос участия России в проекте рассматривается по предложению кыргызской стороны.

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривалось несколько вариантов маршрута, в частности, из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и далее в Туркменистан, Иран с выходом в морские порты этих стран.




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