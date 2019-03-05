В Ташкенте открыли Центр поддержки корейских предпринимателей

Корея может оказать финансово-техническое содействие для развития проектов в сфере здравоохранения и машиностроения, при создании научно-исследовательских и проектных центров в химической отрасли, строительстве автомобильных дорог.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие Центра поддержки корейских компаний при Корейском агентстве по продвижению торговли (КОТРА).

Об этом сообщает пиар-центр Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Sputnik / Сергей Пятаков Узбекистан и Южная Корея обсудили график мероприятий на 2019 год

Накануне, 4 марта, состоялось заседание узбекско-корейского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Представители корейской стороны подчеркнули твердую приверженность дальнейшему наращиванию торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"Корея может оказать финансово-техническое содействие для развития проектов в сфере здравоохранения и машиностроения, при создании научно-исследовательских и проектных центров в химической отрасли, строительстве автомобильных дорог, внедрении современных стандартов и технологий строительства и топографо-геодезических исследований", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассматривают возможность организации визита правительственной делегации Узбекистана в Сеул в целях качественной проработки визита президента Южной Кореи в республику на высшем уровне.

© Foto : Bomi Engineering & Construction Co Ltd Сколько корейские инвесторы готовы вложить в бизнес-центр в Tashkent City

Важным результатом деятельности комитета по торгово-экономическому сотрудничеству стала постановка вопроса о создании в Узбекистане совместной карантинной инфраструктуры с современными оборудованными лабораториями про содействии корейской стороны.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра республики Элер Ганиев, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сунг Юн Мо.

В Ташкенте построят корейский квартал >>>