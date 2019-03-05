МВФ: инвестиции будут способствовать росту ВВП Узбекистана до 5,5%

В ноябре 2018 года МВФ прогнозировал рост ВВП в Узбекистане в 2019 году на уровне 5%.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5% из-за инвестиционного бума в стране, однако, внешний спрос на основной сырьевой экспорт может ослабеть, заявил во вторник глава миссии фонда Альберт Егер.

"Если говорить о темпах роста ВВП, то рост в 2019 году мы ожидаем в 5,5%. Основная причина – инвестиции", - сообщил Егер на итоговой пресс-конференции в Ташкенте.

По его оценке, рост экономики Узбекистана в 2020 году составит 6%, что также связано с инвестиционным спросом.

По данным миссии, по итогам 2018 года импорт инвестиционных товаров Узбекистана вырос до 7,5 миллиарда долларов с 4,5 миллиарда долларов в 2017 году.

"Мы видим большие инвестиционные проекты, сам Ташкент превратился в одну большую стройку", - отметил Егер.

Представитель МВФ в числе краткосрочных рисков для экономики Узбекистана назвал ослабление внешнего спроса на основные экспортные товары – золото, природный газ, цветные металлы. "Их цены будут ниже, чем сегодня", - считает Егер.

По оценке миссии, инфляция в Узбекистане в 2019 году останется на прошлогоднем уровне в 15%, после того как снизилась с 20% в 2017 году. В частности, правительству и ЦБ страны будет необходимо принять меры по сдерживанию роста кредитования экономики, которое в 2018 году увеличилось в 1,5 раза и оказывает инфляционное давление.

"Инфляция достаточно высока, что неудивительно для страны с переходной экономикой, которая проводит либерализацию, которая пытается довести цены до уровня самоокупаемости", - добавил Егер.

По данным ЦБ Узбекистана, базовый прогноз инфляции в стране на 2019 год составляет 13,5-15,5% против 17,5% в 2018 году. По официальным данным, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза тогда был связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны.