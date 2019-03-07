Узбекистану предложили участие в реализации национальных проектов России

Глава Минэкономразвития РФ намерен поднять тему участия узбекской стороны в реализации российских национальных проектов на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил Узбекистану участвовать в реализации национальных проектов России.

Об этом он заявил на встрече руководителей рабочих органов узбекско-российской межправительственной комиссии с участием представителей ведомств, компаний и деловых кругов двух стран, передает РИА Новости.

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"Мы обязательно поговорим, как Узбекистан может участвовать в реализации российских национальных проектов", - сказал Орешкин. Глава Минэкономразвития РФ сообщил, что эту тему он планирует сегодня обсудить на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Министр отметил, что российская сторона готова делиться опытом, наработками, программами и активно вовлекать узбекских партнеров в эту работу.

В качестве подтверждения Орешкин привел пример продуктивных переговоров министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой со своими узбекскими коллегами, в ходе которых стороны договорились о реализации ряда совместных проектов. В перспективе будет принята совместная "дорожная карта" в сельском хозяйстве.

Товарооборот Узбекистана и РФ в январе-феврале увеличился на 1,7% - до 877,4 миллиона долларов, в том числе узбекский экспорт вырос в 1,7 раза - до 301,5 миллиона долларов, импорт снизился на 16% - до 576 миллионов долларов.