В Узбекистане появится комиссия по работе с международными рейтингами

ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров возглавит госкомиссию по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами, соответствующий указ главы государства Шавката Мирзиёева обнародован на сайте национальной системы законодательства.

"Образовать комиссию по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами", - говорится в тексте документа. Указом утвержден состав комиссии во главе с Кучкаровым.

В соответствии с документом, также в структуру Министерства финансов введена должность заместителя главы Минфина, ответственного за работу с рейтингами и индексами, а в самом министерстве будет создано соответствующее управление, которое будет являться рабочим органом комиссии.

© Sputnik / Владимир Песня Рейтинговое агентство Fitch присвоило Узбекистану рейтинг "BB-"

В сентябре 2018 года Мирзиёев утвердил целевые показатели инновационного развития Узбекистана до 2030 года, где предполагается улучшить показатели страны в 81 рейтинге и индексе. В частности, речь идет о национальном кредитном рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рейтинге Doing business Всемирного банка, индексе Всемирного экономического форума, индексе коррупции Transparency international, индексе демократии The Economist Intelligence Unit, индексе верховенства закона The World Justice Project и индексе свободы печати организации "Репортеры без границ".

В декабре 2018 года впервые два международных рейтинговых агентства - Fitch и S&P - присвоили Узбекистану долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом по ним. В феврале 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's впервые присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "B1" со стабильным прогнозом.