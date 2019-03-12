"Лукойл" надеется на новые открытия на северо-западе Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" надеется на открытие новых запасов углеводородов в Узбекистане. Об этом заявил глава компании Вагит Алекперов, передает РИА Новости.

"Сейчас компания подписала соглашение об изучении колоссальной территории Каракалпакии - это северо-запад Узбекистана. Мы надеемся, что сможем на этой территории сделать открытия, чтобы наши проекты и в дальнейшем имели динамику развития", - сказал он.

© Sputnik / Алексей Никольский "Лукойл" увеличил добычу газа в Узбекистане

По словам Алекперова, компания верит в экономику Узбекистана и в политику, которую проводит президент республики, и рассчитывает на смягчение ситуации с санкциями за счет импортозамещения.

Глава "Лукойла" заметил, что сегодня экономика Узбекистана очень динамично развивается не только в сфере углеводородов, но и в сфере цветной, черной металлургии, сельского хозяйства.

Газовый проект "Кандым-Хаузак-Шады-Кунград" реализуется в Узбекистане "Лукойлом" (доля участия - 90%) совместно с "Узбекнефтегазрм" (10%). Стороны приступили к переговорам по СРП весной 2001 года, соглашение подписано в июне 2004 года, вступило в силу в ноябре 2004 года.

СРП предусматривает добычу природного газа и газового конденсата в Бухаро-Хивинском районе на юге-западе страны и геологоразведку в Устюртском районе (Каракалпакия, север Узбекистана). Срок действия СРП составляет 35 лет, до 2039 года.

"Лукойл" выйдет на добычу пятой части от общего объема добываемого в Узбекистане газа. Общий накопленный объем добычи в рамках проекта может превысить 200 миллиардов кубометров газа.

Общий объем инвестиций за период реализации проекта - более трех миллиардов долларов.