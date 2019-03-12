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Нарезанный ломтиками картофель

В Ташкенте заработает завод по производству картофеля фри

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Фабрика по производству готового картофеля станет первой в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента 19 марта запустят завод по производству картофеля фри и картофельных хлопьев, передает Podrobno.uz.

Картофель
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Общая мощность производства составит до 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

Планируется, что картофелем будут обеспечивать не только внутренний рынок, но и отправлять его за границу.

Открытие предприятия приурочат к международному Дню картофеля. Узбекистан впервые отпразднует эту дату. В столице республики состоится выставка сельскохозяйственной техники, а также сельхозярмарка, где представят все разнообразие производимого картофеля.

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Теги:
картофель, Ташкент, Узбекистан, Центральная Азия



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