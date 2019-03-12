В Ташкенте заработает завод по производству картофеля фри

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента 19 марта запустят завод по производству картофеля фри и картофельных хлопьев, передает Podrobno.uz.
Общая мощность производства составит до 20 тысяч тонн готовой продукции в год.
Планируется, что картофелем будут обеспечивать не только внутренний рынок, но и отправлять его за границу.
Открытие предприятия приурочат к международному Дню картофеля. Узбекистан впервые отпразднует эту дату. В столице республики состоится выставка сельскохозяйственной техники, а также сельхозярмарка, где представят все разнообразие производимого картофеля.