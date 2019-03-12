Цены и инвестиции выше: чего ждут предприятия Узбекистана в 2019 году

Повышение цен на товары и услуги по сравнению с 2018 годом прогнозируют 84% предприятий и организаций реального сектора экономики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Улучшение общего экономического состояния в Узбекистане отметили 74% участников опроса предприятий о состоянии и ожиданиях в реальном секторе экономики по итогам четвертого квартала 2018 года.

В опросе приняли участие 433 предприятия из строительной, туристической, транспортной отраслей, пищевой, легкой, химической и нефтегазовой промышленности. Среди них были компании, входящие в "Узбекнефтегаз", "Узбекэнерго", "Узавтосаноат", "Узбекистон темир йуллари" и "Узбекистон хаво йуллари".

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Участники опроса отметили, что факторы, препятствующие ускорению роста объема производства, сохранились, а уровень экономической активности по сравнению с третьим кварталом 2018 года понизился. Также наблюдалось снижение уровня использования производственных мощностей отдельных предприятий и ухудшение ситуации с обеспечением природным газом и электроэнергией под воздействием сезонных факторов.

В четвертом квартале 2018 года цены на свою продукцию повысили 58%. Об этом сообщили 90% предприятий и организаций нефтегазовой промышленности, 89% — зерноперерабатывающей промышленности, 80% — сферы электроэнергетики, 72% — пищевой промышленности, 53% — химической промышленности, 46% — промышленности строительных материалов, 45% — легкой промышленности, 78% — сферы строительных работ, 62% — сферы транспортных услуг, 58% — сферы торговли и общественного питания.

На повышение себестоимости товаров повлияло повышение цен на сырье и уровня заработной платы.

Доля респондентов, сообщивших о сохранении рисков (препятствий, проблем) связанных с осуществлением производственной

и предпринимательской деятельности увеличилась с 49% в III квартале 2018 до 59%, при этом доля респондентов сообщивших об увеличении количества рабочих мест уменьшилась с 37% до 32%.

Доля предприятий и организаций, увеличивших заработную плату по итогам четвертого квартала, выросла с 62% до 65%.

Повышение цен на товары и услуги по сравнению с 2018 годом прогнозируют 84% предприятий и организаций, из них 46% ожидают рост цен в пределах 10-15%, а 20% - более чем на 20%.

Рост объема производства товаров ожидают 78% участников опроса.

Среди предприятий-экспортеров 77% прогнозируют повышение объема экспорта по сравнению с 2018 годом. Увеличения объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 2018 годом ждут 44% участников опроса.