Россия предложила "Узбекнефтегазу" технологические решения в геологоразведке

Соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано в октябре 2018 года на полях переговоров Путина и Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. "Росгеология" предложила "Узбекнефтегазу" технологические решения в геологоразведке для реализации совместных проектов на территории Узбекистана и третьих стран, сообщается в пресс-релизе геологического холдинга.

Как сообщила "Росгеология", в Ташкенте между компаниями состоялась первая встреча рабочих групп по вопросу развития взаимодействия.

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"На состоявшемся сейчас совещании представители "Росгеологии" подробно ознакомили узбекских коллег с основными компетенциями геологического холдинга, а также предложили ряд технологических решений в области выполнения геологоразведочных работ, которые могут быть использованы для реализации совместных проектов как на территории Узбекистана, так и на территории третьих стран", - сообщил госхолдинг.

Помимо этого, компании обсудили потенциальные направления сотрудничества, среди которых выполнение совместных геологоразведочных работ в Узбекистане и соседних государствах, а также обмен геологической информацией и данными. Также они договорились продолжить взаимодействие рабочих групп и согласовать время следующей встречи.