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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти

В 2019 году "Узбекнефтегаз" планирует открыть новые месторождения нефти

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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В настоящее время в республике открыли 270 месторождений нефти и газа.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В 2019 году "Узбекнефтегаз" ожидает открытие новых месторождений природного газа, нефти и конденсата.

Согласно данным компании, в текущем году "планируется строительство 85 поисково-разведочных скважин с вводом бурение 15 новых площадей".

Эмблема компании Лукойл на пункте подготовки нефти
© Sputnik / Илья Питалев
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Уточняется, что поиски месторождений будут вестись в Устюртском и Бухаро-Хивинском регионах.

По информации "Узбекнефтегаза", за последние два года в стране открыли 11 новых месторождений с осуществлением прироста запасов углеводородного сырья. 

На данный момент добыча углеводородного сырья предприятиями и организациями АО "Узбекнефтегаз" ведется на 154 месторождениях.

В 2019 году запланировано завершить строительство 146 эксплуатационных скважин, выполнить капитальный ремонт 159 скважин и завершить строительство семи основных технологических объектов.

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Теги:
Газ, Нефть, Узбекнефтегаз, Узбекистан



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