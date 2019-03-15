В 2019 году "Узбекнефтегаз" планирует открыть новые месторождения нефти

В настоящее время в республике открыли 270 месторождений нефти и газа.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В 2019 году "Узбекнефтегаз" ожидает открытие новых месторождений природного газа, нефти и конденсата.

Согласно данным компании, в текущем году "планируется строительство 85 поисково-разведочных скважин с вводом бурение 15 новых площадей".

© Sputnik / Илья Питалев "Узбекнефтегаз": "Лукойл" начнет разведку на новых блоках в 2020 году

Уточняется, что поиски месторождений будут вестись в Устюртском и Бухаро-Хивинском регионах.

По информации "Узбекнефтегаза", за последние два года в стране открыли 11 новых месторождений с осуществлением прироста запасов углеводородного сырья.

На данный момент добыча углеводородного сырья предприятиями и организациями АО "Узбекнефтегаз" ведется на 154 месторождениях.

В 2019 году запланировано завершить строительство 146 эксплуатационных скважин, выполнить капитальный ремонт 159 скважин и завершить строительство семи основных технологических объектов.