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Доллар

Доллар и евро отыгрались после падения – курс валют в Узбекистане

Nguyen Huy Kham
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (54)
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Центральный банк Узбекистана установил с 19 марта новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. По данным на понедельник, узбекский сум снова просел по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара вырос на 3,94 сума и составил 8378,04 сума.

Европейская валюта также прибавила 77,32 сума и стоит теперь 9488,13 сума.

Фунт стерлинга подскочил сразу на 234,6 сума – до 11 133,58 сума.

Курс рубля увеличился на 2,91 сума и составил 129,09 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (54)



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