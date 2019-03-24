Фонд ОПЕК предоставит Узбекистану кредит в 54 миллиона долларов

Средства будут выданы на 20 лет с пятилетним льготным периодом.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Совет управляющих Фонда международного развития (ОФИД) при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) утвердил проект по обеспечению питьевой водой 22 населенных пунктов Янгикурганского района и части Намангана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

"Общая стоимость проекта составит 54 миллиона долларов. Его реализация рассчитана на 2020-2025 годы. В результате более 200 тысяч в основном сельских жителей Наманганской области будут обеспечены чистой питьевой водой", — говорится в публикации.

Кредит будет выдан на 20 лет с пятилетним льготным периодом.

ОФИД — межправительственный финансовый институт развития, который оказывает социально-экономическую поддержку развивающимся странам, которые не входят в ОПЕК.