В Узбекистане начнут производить солнечные панели

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Турецкая Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. и Агентство по управлению государственными активами Узбекистана откроют совместное предприятие Vip Solar Endustriyel Uz.
Как сообщается в проекте постановления главы государства, новое СП будет производить современные солнечные панели общей мощностью 200 МВт.
Уставный капитал Vip Solar Endustriyel Uz составит 30 миллионов долларов.
Кроме того, с 2021 по 2023 годы предприятие наладит производство вспомогательного оборудования, в том числе инверторов, коллекторов и других видов электротехнического энергосберегающего оборудования и технологий.
Также СП построит солнечные электрогенерирующие станции мощностью 200 МВт.