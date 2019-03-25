В Узбекистане начнут производить солнечные панели

Предприятие освободят от уплаты налогов до 1 января 2022 года.

ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Турецкая Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. и Агентство по управлению государственными активами Узбекистана откроют совместное предприятие Vip Solar Endustriyel Uz.

© Sputnik / Александр Кряжев Созданием солнечных фотоэлектрических станций займутся частные инвесторы

Как сообщается в проекте постановления главы государства, новое СП будет производить современные солнечные панели общей мощностью 200 МВт.

Уставный капитал Vip Solar Endustriyel Uz составит 30 миллионов долларов.

Кроме того, с 2021 по 2023 годы предприятие наладит производство вспомогательного оборудования, в том числе инверторов, коллекторов и других видов электротехнического энергосберегающего оборудования и технологий.

Также СП построит солнечные электрогенерирующие станции мощностью 200 МВт.