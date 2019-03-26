Сколько потратит хокимият Ташкента на ремонт дорог и объектов инфраструктуры

Столичная администрация сформировала список улиц, которым требуется ремонт: как в центре города, так и в махаллях.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Хокимият столицы представил финансовые показатели планируемых работ по ремонту дорог, а также строительству социальных объектов и инфраструктуры.

На ремонт улиц города (как в центре, так и в махаллях), планируется потратить 188 миллиардов сумов. Еще 5 миллиардов сумов будут выделены на благоустройство основных столичных магистралей.

"На территории комплекса Хазрати Имам в самом разгаре строительство Центра исламской культуры. Семьям, чьи дома были снесены в этом районе, предоставлена 221 квартира в возведенных многоэтажных домах, построенных по улице Нурафшан Алмазарского района столицы. Всего возведено шесть семиэтажных домов, на строительство которых было направлено 58,2 миллиарда сумов", — сообщили в пресс-службе хокимията.

Кроме того, за январь-февраль 87,8 миллиарда сумов были потрачены на строительство первого этапа Ташкентской городской психиатрической больницы, расположенной в Мирабадском районе. Возведено новое здание, объединившее в себе семь отделений больницы, реконструировано лечебное отделение.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Хокимият Ташкента - о том, что делается для разгрузки дорог в столице

В порядок привели и Университетскую улицу, расположенную на территории студенческого городка "Ёшлик" Алмазарского района. На ремонтно-строительные работы, благоустройство и озеленение территории было выделено 17 миллиардов сумов. Была построена стоянка для автомобилей, а на пересечении улиц Фараби и Университетской создана площадь Беруни.

По данным пресс-службы, начаты работы по реконструкции здания Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов. Оно находится на улице Дилхуш в Чиланзарском районе. Реализация проекта обойдется в 7,2 миллиарда сумов.