Узбекистан хочет получить франшизу крупнейшего российского застройщика жилья

Российский застройщик жилья ПИК в ближайшие 5 лет намерен предоставить порядка 100 франшиз, в рамках которых может быть построено 7-10 миллионов квадратных метров жилья.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Узбекистан претендует на получение франшизы крупнейшего российского застройщика жилья ПИК, сообщает "РИА Недвижимость".

Всего застройщик в ближайшие 5 лет намерен предоставить порядка 100 франшиз, в рамках которых может быть построено 7-10 миллионов квадратных метров жилья, заявил президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

"За пять лет мы планируем предоставить 100 франшиз на 7-10 миллионов квадратных метров. Какой-то спешки по планам у нас нет. Сто франшиз за 5 лет - это то, что нас устроит, устойчивый и органически приемлемый показатель для нашего бизнеса", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что ПИК запустил франчайзинговую платформу "ПИК-Франшиза", которая предоставляет готовые решения по управлению бизнесом, проектному финансированию, технологиям строительного производства и управлению проектами. Компания приняла уже около 100 заявок от потенциальных франчайзи в сфере девелопмента из России и стран СНГ.

"Около 100 заявок мы собрали за неделю. У нас есть некое стандартное коммерческое предложение, но мы видим, что дифференциация предложения будет достаточно сильной в зависимости от региона, опытности компании и продукта. Условия будут очень жестко привязаны как к объему реализации так, и к конкретному региону", - сказал Гордеев. Он уточнил, что полученные ПИК заявки позволяют продать 2 миллиона квадратных метров жилья.

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Среди подавших заявки - Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, а среди российских регионов – Москва и Московская область, Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Воронеж и республика Дагестан.

Франшиза ПИК не будет позволять компаниям-партнерам работать под брендом ПИК сразу после заключения договора. Франчайзи потребуется пройти несколько ступеней оценки и присвоения рейтингов, и как минимум год они не смогут использовать бренд девелопера.

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья, работает в десяти регионах России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.