MasterCard поможет развивать платежную систему Узбекистана Humo

Стороны также договорились об упрощении проведения международных расчетов для граждан республики платежными картами Humo при помощи MasterCard.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Представители Центрального банка Узбекистана и MasterCard Europe подписали протокол, который предусматривает сотрудничество в целях развития национальной платежной системы Humo. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ республики.

© Sputnik / Александр Кряжев Птица высокого полета: новая платежная система Узбекистана получила название

Кроме того, в документе оговорено расширение возможности использования карт MasterCard в создаваемой платежной инфраструктуре, а также проведение совместных мероприятий для повышения финансовой грамотности населения Узбекистана.

Стороны также договорились об упрощении проведения международных расчетов для узбекистанцев платежными картами Humo при помощи MasterCard.

Название новой платежной системы — Humo — было выбрано в октябре прошлого года по итогам голосования, организованного Центробанком. Такой вариант поддержали 45,3% участников.

Создание национальной платежной системы предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы" от 19 сентября 2018 года.