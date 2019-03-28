Алмалыкский комбинат начал поставлять продукцию в Афганистан

В этом году предприятие должно отправить в Афганистан 500 тысяч тонн серого цемента.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) начал экспортные поставки продукции в Афганистан, сообщили в пресс-службе компании.

В соседнюю страну было отправлено 15 вагонов серого цемента, произведенного на Шерабадском цементном заводе. Всего — 960 тонн продукции. Поставка организована в рамках контракта с трейдерской компанией Hamid Company LTD.

"Сдача в эксплуатацию самого южного в республике цементного завода позволит Узбекистану увеличить объемы экспорта этого строительного материала в Афганистан, где осуществляются крупные проекты по восстановлению жилого и производственного фонда, транспортной инфраструктуры", — отмечается в публикации.

В этом году Алмалыкский горно-металлургический комбинат должен отправить в Афганистан 500 тысяч тонн серого цемента, такую задачу перед предприятием поставило правительство.

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АГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, металлический цинк, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию.

На долю комбината приходится около 90% производства серебра и 20% золота в республике. С лета прошлого года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.