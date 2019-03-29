Шавкат Мирзиёев оценил производство обуви и джинсов

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group в Вабкентском районе Бухарской области, где производят джинсовые брюки и обувь.

"Здесь установлено более 500 современных швейных машин и станков из Японии, Италии, Турции и Китая, налажено производство до полутора миллионов пар джинсовых брюк в год. Сегодня на предприятии трудятся около 500 женщин", — сообщили в пресс-службе главы государства.

Здание, которое долгие годы пустовало, восстановили и оснастили за счет льготного кредита Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 3 миллиона долларов и собственных средств инициаторов проекта (2 миллиона долларов).

Пресс-служба президента РУ Предприятие Ekvatorial Chodak Group в Бухарской области

Шавкат Мирзиёев ознакомился с производственными процессами, поинтересовался качеством продукции, побеседовал с работниками.

"Он отметил, что все принимаемые меры и усилия в экономической сфере нацелены на повышение благосостояния народа, обеспечение занятости населения, женщин", — говорится в публикации.

На предприятии действуют покрасочный и отделочный цехи, что дает ему конкурентное преимущество.

Обувное производство введено в строй недавно, на него большие планы. Там установлено современное итальянское оборудование, которое позволяет выпускать до 600 тысяч единиц продукции в год. После выхода на проектную мощность число работников достигнет почти тысячи.