19:41 29 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group

Шавкат Мирзиёев оценил производство обуви и джинсов

Пресс-служба президента РУ
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (57)
171 0 0

Глава республики 29 марта находится с рабочим визитом в Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group в Вабкентском районе Бухарской области, где производят джинсовые брюки и обувь.

"Здесь установлено более 500 современных швейных машин и станков из Японии, Италии, Турции и Китая, налажено производство до полутора миллионов пар джинсовых брюк в год. Сегодня на предприятии трудятся около 500 женщин", — сообщили в пресс-службе главы государства.

Здание, которое долгие годы пустовало, восстановили и оснастили за счет льготного кредита Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 3 миллиона долларов и собственных средств инициаторов проекта (2 миллиона долларов).

Предприятие Ekvatorial Chodak Group в Бухарской области
Пресс-служба президента РУ
Предприятие Ekvatorial Chodak Group в Бухарской области

Шавкат Мирзиёев ознакомился с производственными процессами, поинтересовался качеством продукции, побеседовал с работниками.

"Он отметил, что все принимаемые меры и усилия в экономической сфере нацелены на повышение благосостояния народа, обеспечение занятости населения, женщин", — говорится в публикации.

На предприятии действуют покрасочный и отделочный цехи, что дает ему конкурентное преимущество.

Обувное производство введено в строй недавно, на него большие планы. Там установлено современное итальянское оборудование, которое позволяет выпускать до 600 тысяч единиц продукции в год. После выхода на проектную мощность число работников достигнет почти тысячи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group
Пресс-служба президента РУ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии Ekvatorial Chodak Group
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (57)
Теги:
Экономика, Бухарская область, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Настоящее стихийное бедствие: как затопило Самарканд – видео
Когда без лодки не обойтись: видео с затопленных улиц Самарканда
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054