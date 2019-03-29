Между Андижаном и Ханабадом отреставрируют более 53 км железной дороги

Полностью завершить работы и запустить современные международные поезда должны до конца этого года.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Ферганской долине модернизируют железную дорогу Андижан – Савай – Ханабад, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Согласно генеральному проекту, разработанному специалистами Toshtemiryo'lloyiha, планируется построить 45 искусственных сооружений, в том числе один железнодорожный мост. Уже выполнены 520 тысяч кубометров земельных работ. Будет отремонтирована существующая 53,2 километровая железная дорога и проложено новое стальное полотно длиною 10,2 километра. Проектом предусмотрено также строительство семи железнодорожных переездов.

© АО "Узбекистон темир йуллари" Модернизация железной дороги Андижан – Савай – Ханабад

Рабочие специализированной путевой механизированной станции провели 477 кубометров земляных работ, построили 11 искусственных сооружений. Полностью завершить работы и запустить современные международные поезда планируется до конца этого года.