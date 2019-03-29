Между Андижаном и Ханабадом отреставрируют более 53 км железной дороги

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Ферганской долине модернизируют железную дорогу Андижан – Савай – Ханабад, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
Согласно генеральному проекту, разработанному специалистами Toshtemiryo'lloyiha, планируется построить 45 искусственных сооружений, в том числе один железнодорожный мост. Уже выполнены 520 тысяч кубометров земельных работ. Будет отремонтирована существующая 53,2 километровая железная дорога и проложено новое стальное полотно длиною 10,2 километра. Проектом предусмотрено также строительство семи железнодорожных переездов.
Рабочие специализированной путевой механизированной станции провели 477 кубометров земляных работ, построили 11 искусственных сооружений. Полностью завершить работы и запустить современные международные поезда планируется до конца этого года.