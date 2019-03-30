Внешний долг Узбекистана стремительно растет — ЦБ назвал причину

Согласно докладу Центрального банка, совокупный внешний долг республики на 1 января 2019 года составил 17,3 миллиарда долларов, и тенденция на увеличения объемов иностранных займов только сохранится.

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане продолжает расти совокупный внешний долг, однако большая часть кредитов теперь приходится на государственный сектор, в то время как частные заемщики постепенно расплачиваются по своим обязательствам. Данные за 2016-2018 годы представил Центробанк республики.

Согласно опубликованному документу финансового регулятора, совокупный внешний долг страны на 1 января 2019 года вырос до 17,3 миллиарда долларов, то есть на 9,5% или на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним показателем.

При этом меняется структура долга: с 2017 года объем задолженности частного сектора сократился с 8,2 миллиарда долларов до 7,2, в то время как государственный сектор в по этому показателю прибавил сразу 2,5 миллиарда долларов, а госдолг по итогам прошлого года перевалил за 10 миллиардов долларов.

При этом в ЦБ заметили, что тенденция по увеличению внешнего госдолга Узбекистана сохранится, так как страна активно привлекает инвесторов и кредиторов для развития своей экономики.

© Пресс-служба Центрального банка Узбекистана Внешний долг Узбекистана с 2012 по 2018 год

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Центробанк представил данные о состоянии внешнего долга Узбекистана

Частный сектор узбекской экономики в прошлом году взял финансовых обязательств на 866,1 миллионов долларов, подавляющая часть из которых приходится на банковский сектор — 588 миллионов долларов. Нефтегазовый сектор заимствовал порядка 76 миллионов долларов, текстильная отрасль взяла кредитов на еще на 57 миллионов долларов.

При этом частный сектор лидирует по объему погашенных задолженностей - в прошлом году предприятия и банки погасили долги в общей сложности почти на 1,7 миллиарда долларов, включая проценты. Лидерами по данному показателю выступает нефтегазовая сфера и банки.

Еще одна особенность, связанная с внешними займами, — их преимущественно долгосрочный или среднесрочный период. Так, 88,6% всех внешних кредитных обязательств (15,3 миллиарда долларов) приходится на период свыше 10 лет, еще 923 миллиона — на срок от 5 до 10 лет.

Совокупный внешний долг отражает обязательства резидентов перед нерезидентами, по которым требуется выплата основного долга и процентов. Он включает в себя долг государственного и частного сектора, состоящего из внешних заимствований хозяйствующих субъектов, включающих государственные предприятия, не гарантированных государством.