01:53 31 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Доллары США

Внешний долг Узбекистана стремительно растет — ЦБ назвал причину

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
Получить короткую ссылку
38501

Согласно докладу Центрального банка, совокупный внешний долг республики на 1 января 2019 года составил 17,3 миллиарда долларов, и тенденция на увеличения объемов иностранных займов только сохранится.

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане продолжает расти совокупный внешний долг, однако большая часть кредитов теперь приходится на государственный сектор, в то время как частные заемщики постепенно расплачиваются по своим обязательствам. Данные за 2016-2018 годы представил Центробанк республики.

Согласно опубликованному документу финансового регулятора, совокупный внешний долг страны на 1 января 2019 года вырос до 17,3 миллиарда долларов, то есть на 9,5% или на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним показателем.

При этом меняется структура долга: с 2017 года объем задолженности частного сектора сократился с 8,2 миллиарда долларов до 7,2, в то время как государственный сектор в по этому показателю прибавил сразу 2,5 миллиарда долларов, а госдолг по итогам прошлого года перевалил за 10 миллиардов долларов.

При этом в ЦБ заметили, что тенденция по увеличению внешнего госдолга Узбекистана сохранится, так как страна активно привлекает инвесторов и кредиторов для развития своей экономики.

Внешний долг Узбекистана с 2012 по 2018 год
© Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Внешний долг Узбекистана с 2012 по 2018 год

Здание Центрального банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Центробанк представил данные о состоянии внешнего долга Узбекистана
Частный сектор узбекской экономики в прошлом году взял финансовых обязательств на 866,1 миллионов долларов, подавляющая часть из которых приходится на банковский сектор — 588 миллионов долларов. Нефтегазовый сектор заимствовал порядка 76 миллионов долларов, текстильная отрасль взяла кредитов на еще на 57 миллионов долларов.

При этом частный сектор лидирует по объему погашенных задолженностей - в прошлом году предприятия и банки погасили долги в общей сложности почти на 1,7 миллиарда долларов, включая проценты. Лидерами по данному показателю выступает нефтегазовая сфера и банки.

Еще одна особенность, связанная с внешними займами, — их преимущественно долгосрочный или среднесрочный период. Так, 88,6% всех внешних кредитных обязательств (15,3 миллиарда долларов) приходится на период свыше 10 лет, еще 923 миллиона — на срок от 5 до 10 лет.

Совокупный внешний долг отражает обязательства резидентов перед нерезидентами, по которым требуется выплата основного долга и процентов. Он включает в себя долг государственного и частного сектора, состоящего из внешних заимствований хозяйствующих субъектов, включающих государственные предприятия, не гарантированных государством.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, Кредит, Государственный долг



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Целительная сила музыки, или Как преподаватель изменил жизнь подростка
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054