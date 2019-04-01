Узбекистан и Южная Корея заключат соглашение о свободной торговле

Южная Корея будет оказывать помощь Узбекистану для развития различных отраслей экономики.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Узбекистан и Южная Корея проработают вопрос о заключении соглашения о свободной торговле для расширения двусторонних торгово-экономических отношений, сообщает UzDaily.

Данное решение принято по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана Элера Ганиева и заместителя премьер-министра Южной Кореи Хонг Нам-ки.

На прошлой неделе в Сеуле прошло второе заседание заместителей премьер-министров Узбекистана и Южной Кореи. Хонг Нам-ки в ходе встречи отметил, что страны должны изучить возможность заключения соглашения о свободной торговле.

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Он отметил, что Южная Корея будет оказывать помощь Узбекистану для развития различных отраслей экономики, например, через программу "Официальная помощь развитию" правительства Южной Кореи.

Узбекская сторона отметила, что будет оказывать помощь южнокорейским компаниям, которые планируют принять участие в инфраструктурных проектах в Узбекистане.

Напомним, в конце марта Министерство занятости и труда Республики Корея увеличило квоту на 2019 год для граждан Узбекистана. Квота по сравнению с 2019 годом увеличена на 100 человек и составит 3200 человек.