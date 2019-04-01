Повышение зарплаты медикам: кто и сколько будет получать

Начиная с 1 апреля вновь вырастет зарплата работающих в госсекторе медработников и фармацевтов. Предыдущее повышение произошло в декабре 2018 года.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. С 1 апреля повышается зарплата медиков и фармацевтов в Узбекистане.

Соответствующее постановление "О мерах по усилению материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений и органов управления здравоохранением" подписал 7 ноября 2018 года президент Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Александр Демьянчук У кого в Узбекистане самые высокие зарплаты

Документ предусматривает поэтапное повышение зарплат медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений:

- с 1 декабря 2018 года – в 1,2 раза;

- с 1 апреля 2019 года – в 1,15 раза.

Министерству здравоохранения и Национальной палате инновационного здравоохранения совместно с Министерством финансов и Министерством занятости и трудовых отношений на основе изучения международного опыта в срок до 1 июля 2019 года было поручено внести в кабинет министров республики предложения по коренному пересмотру системы оплаты труда медицинских и фармацевтических работников.