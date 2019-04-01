В ближайшие 10 лет в Узбекистане появится 25 солнечных электростанций

Строительные работы на первой солнечной электростанции начнутся в этом году и завершатся в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. До 2030 года в Узбекистане появятся около 25 солнечных электростанций (СЭС), заявил заместитель министра энергетики республики Шерзод Хаджаев в интервью программе "Тахлилнома".

По словам Хаджаева, уже в ближайшие 10 лет Узбекистан намерен построить порядка 25 солнечных станций.

"Первую в стране солнечную электростанцию мощностью 100 МВт намечено ввести в эксплуатацию в Навоийской области. По графику начнем строительные работы в этом году и завершим их в течение двух лет", – рассказал Хаджаев.

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Он отметил, что для участия в тендере на строительство данной электростанции поступили 23 заявки от инвесторов.

"Без привлечения капитала в электроэнергетическую отрасль будет очень тяжело добиться конкуренции и внедрения новейших технологий, поэтому было принято решение производить электроэнергию на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) исключительно за счет прямых иностранных инвестиций", - заявил замминистра.

Напомним, в начале марта Шавкат Мирзиёев выпустил проект постановления, который предусматривает комплекс мер по развитию ВИЭ и повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017-2021 годы, а также перечень проектов в данной сфере на ближайшие пять лет.

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Программа также предусматривает принятие в третьем квартале 2017 года закона "О возобновляемых источниках энергии", определяющего гарантии доступа производителей ВИЭ, независимо от форм собственности, к единой электроэнергетической системе, формирование стимулирующих тарифов и закупочных цен на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников.

По официальным данным, в Узбекистане до конца 2030 года спрос на энергоресурсы вырастет на 25,5% по сравнению с 2013 годом и составит порядка 43,5 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте при условии сохранения темпов роста ВВП на уровне 8-8,5% ежегодно. По расчетам узбекской стороны, потенциал ВИЭ Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, технический потенциал — 179,8 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.