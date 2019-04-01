ЦБ объяснил, почему приток прямых инвестиций в Узбекистан сократился втрое

Как следует из материалов Центробанка, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан по итогам 2018 года сократился в три раза по сравнению с 2017 годом и составил 624 миллиона долларов, сообщает Центробанк.

"Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год", - говорится в материалах.

По данным Центробанка, снижение притока инвестиций связано с увеличением объемов репатриации инвестиций в рамках соглашений о разделе продукций (СРП) – до миллиарда долларов в 2018 году против 524 миллионов в 2017 году.

"Кроме того, значительные объемы средств в 2017 году направлялись иностранными инвесторами для осуществления строительно-монтажных работ в целях организации добычи минеральных ресурсов в рамках СРП", - уточняет ЦБ.

Реинвестиции доходов иностранными инвесторами в 2018 году увеличились в 1,45 раза по сравнению с 2017 годом, до 693 миллионов долларов, объем чистых портфельных инвестиций иностранных инвесторов – до 13 миллионов долларов (увеличение в 4,3 раза), добавили в ЦБ.

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В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International), Altmax Holding Ltd., АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП на инвестиционном блоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

В ноябре того же года совладелец одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок Globaltrans и председатель совета директоров инвесткомпании "Тулома" Андрей Филатов приобрел 37,5% в проекте.

Компания "Лукойл" с 2004 года осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании СРП на проектах "Кандым-Хаузак-Шады" и "Юго-Западный Гиссар", и с того же года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении "Шахпахты". В октябре 2018 года Gazprom EP International B.V. (дочерняя компания "Газпрома") и Узбекистан заключили СРП на проекте разработки месторождения "Джел".