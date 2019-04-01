ЦБ объяснил, почему приток прямых инвестиций в Узбекистан сократился втрое

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан по итогам 2018 года сократился в три раза по сравнению с 2017 годом и составил 624 миллиона долларов, сообщает Центробанк.
"Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год", - говорится в материалах.
По данным Центробанка, снижение притока инвестиций связано с увеличением объемов репатриации инвестиций в рамках соглашений о разделе продукций (СРП) – до миллиарда долларов в 2018 году против 524 миллионов в 2017 году.
"Кроме того, значительные объемы средств в 2017 году направлялись иностранными инвесторами для осуществления строительно-монтажных работ в целях организации добычи минеральных ресурсов в рамках СРП", - уточняет ЦБ.
Реинвестиции доходов иностранными инвесторами в 2018 году увеличились в 1,45 раза по сравнению с 2017 годом, до 693 миллионов долларов, объем чистых портфельных инвестиций иностранных инвесторов – до 13 миллионов долларов (увеличение в 4,3 раза), добавили в ЦБ.
В ноябре того же года совладелец одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок Globaltrans и председатель совета директоров инвесткомпании "Тулома" Андрей Филатов приобрел 37,5% в проекте.
Компания "Лукойл" с 2004 года осуществляет деятельность на территории Узбекистана на основании СРП на проектах "Кандым-Хаузак-Шады" и "Юго-Западный Гиссар", и с того же года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении "Шахпахты". В октябре 2018 года Gazprom EP International B.V. (дочерняя компания "Газпрома") и Узбекистан заключили СРП на проекте разработки месторождения "Джел".