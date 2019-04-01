В Узбекистане в 2018 году ухудшился торговый баланс

Дефицит достиг 3,5 миллиарда долларов, тогда как годом ранее счет платежного баланса республики был сформирован с профицитом.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Узбекистана в 2018 году составил 3,5 миллиарда долларов по сравнению с профицитом в 1,5 миллиарда долларов в 2017 году.

© Sputnik / Михаил Кутузов Внешний долг Узбекистана стремительно растет — ЦБ назвал причину

Об этом свидетельствуют материалы Центробанка республики.

"По итогам 2018 года счет текущих операций сформировался с дефицитом и составил 3,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В 2017 году текущий счет платежного баланса Узбекистана был сформирован с профицитом в 1,5 миллиарда долларов.

Наибольшее влияние на формирование дефицита оказали высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с темпами роста экспорта, указывает регулятор.

"Данное обстоятельство связано в основном с переориентацией экспортеров на внутренний рынок в связи с увеличением спроса со стороны населения и местных предпринимателей. Кроме того, на объемы импорта продолжает оказывать влияние формализация теневого сектора", - отмечает регулятор.

Ухудшение состояния счета текущих операций обусловлено также увеличением негативного сальдо счета торгового баланса - в 3,1 раза по сравнению с 2017 годом, до 6,9 миллиарда долларов.

При этом поквартальные темпы роста импорта товаров превышали темпы роста их экспорта (без учета экспорта золота) в каждом квартале 2018 года, добавили в ЦБ.

В Центробанке также сообщили, что внешний долг Узбекистана стремительно растет. Совокупный внешний долг страны на 1 января 2019 года вырос до 17,3 миллиарда долларов, то есть на 9,5% или на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним показателем.