Молоко и билеты в зоопарк: что еще подорожало в Узбекистане в марте

В целом за январь-март 2019 года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 4,3%.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. По итогам марта 2019 года цены на товары и услуги для потребителей выросли в Узбекистане в среднем на 1,2%, следует из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике.

Товары за месяц подорожали на 1,2%, в том числе продовольственные — на 1,5%, непродовольственные — на 0,8%. Услуги стали дороже на 1,2%. В марте 2018 года наблюдался аналогичный рост: цены на продтовары повысились на 1,3%, непродовольственные товары — на 1,1%, услуги — на 0,5%.

В целом за январь-март 2019 года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 4,3%.

"В I квартале 2019 года, несмотря на общую тенденцию роста цен на продовольствие относительно декабря 2018 года (6,4%),

изменения цен за каждый месяц этого периода характеризуются тенденцией к замедлению темпов ценового роста. Так, если

в январе продовольственные товары в среднем подорожали на 2,8%, то в последующие месяцы рост цен составил 2,0% (февраль) и 1,5% (март)", - сообщили в Госкомстате.

Из продовольственных товаров наиболее ощутимо в марте 2019 года подорожала плодоовощная и молочная продукция (на 4,5% и 1,5% за месяц). А вот цены на яйца снижаются второй месяц подряд (в феврале – на 0,2%, в марте – на 1,2%).

За три месяца с начала года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 17,7%, в том числе фрукты – на 21,9%, овощи – на 20,5%, картофель – на 1,3%.

Далее по степени роста цен относительно декабря 2018 года следуют молочные продукты (8,1%) и общественное питание (8,0%).

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Из плодоовощной продукции ощутимее всего за месяц выросли цены на капусту (15,7%), бахчевые (арбузы - 11,1%, дыни 12,7%), помидоры (10,4%), виноград (9,4%), морковь (7,2%) и лук (6,2%). При этом огурцы стали дешевле на 3,1%, картофель – на 0,4%.

Из молочной продукции в марте молоко стало дороже на 2,4%, кефир, простокваша – на 2,3%, сузьма – на 2,2%, плавленые и колбасные сыры – на 2,1%, сливки – на 1,5%.

Непродовольственные товары в марте 2019 года в среднем стали дороже на 0,8%. В целом за первый квартал этого года цены на товары этой группы повысились на 2,8%. Для сравнения в марте 2018 года рост цен на непродовольственные товары составлял 1,1%. В годовом выражении относительно марта 2018 года рост цен на товары этой группы составил 10,4%.

Анализ ценовых изменений за январь-март 2018 и 2019 годов показал тенденцию к замедлению темпов роста цен на непродовольственные товары.

Ощутимее всего выросли цены на товары личной гигиены (2,1%), одежду (1,7%) и обувь (1,3%). Цены на горючее для автомобилей за месяц снизились на 0,3%, в том числе пропан — на 1,5%, метан — на 0,3%.

В марте также зарегистрирован рост цен на моющие и чистящие средства (2,4%), сельскохозяйственный инвентарь (1,7%), компьютеры и периферийное оборудование (1,4%), галантерею и часы (0,9%), а также на мебель (0,6%).

Относительно декабря 2018 года тарифы на платные услуги населению в марте в среднем повысились на 2,5%. По сравнению с мартом предыдущего года рост тарифов составил 15,7%. В марте тарифы за месяц выросли значительнее, чем в январе и феврале 2019 года (1,2% против 0,5% и 0,8%).

Лидирующие позиции по росту цен в марте занимают услуги образования (6,2%), связи (3,9%) и учреждений культуры (3,2%).

Отложенное до 1 марта 2019 года повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях страны на 10%, связанное с увеличением размеров минимальной заработной платы с 1 ноября 2018 года, прибавило к инфляции за первый квартал 0,11%.

Причиной повышения тарифов на услуги связи стало увеличение с 1 марта тарифов на отдельные виды услуг компании "Узбектелеком" — абонентская плата за городскую телефонную связь выросла в 1,9 раза: с 3000 до 5800 сумов.

В марте также существенно увеличились цены на билеты в Ташкентский зоопарк (в среднем на 56,3%). Услуги санаториев и домов отдыха стали дороже на 1,5% за месяц, проживание в гостиницах — на 1,4%, туристические — на 0,6%. За январь-март проживание в гостинице подорожало на 6,1%, пребывание в санаториях и домах отдыха — на 9,4%, туристические услуги — на 5,1%.

Значительнее всего с марта 2018 года по март 2019 года подорожали жилищно-коммунальные услуги (25,3%) и услуги образования (23,1%).