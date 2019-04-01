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На территории ташкентского Узэкспоцентра

Выставку UzFood – 2019 посетят представители более 200 компаний

© uzexpocentre
Экономика
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На выставке планируется представить семь тематических разделов.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте с 3 по 5 апреля пройдет традиционная выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzFood – 2019, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики. Местом проведения мероприятия станет "Узэкспоцентр".

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Выставка объединит представителей более 200 компаний из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Будут представлены следующие тематические разделы: продукты питания и напитки, хлебопечение, пищевые ингредиенты, добавки и специи, оборудование для пищевой промышленности, HoReCa и упаковка.

В рамках мероприятия участники смогут провести переговоры с розничными торговыми сетями для вывода продукции на рынок Узбекистана.

UzFood — крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году она станет 19-й по счету.

Теги:
Узбекистан, Узэкспоцентр, Ташкент, Выставка, продукты



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