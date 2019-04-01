Выставку UzFood – 2019 посетят представители более 200 компаний

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ташкенте с 3 по 5 апреля пройдет традиционная выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzFood – 2019, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики. Местом проведения мероприятия станет "Узэкспоцентр".
Будут представлены следующие тематические разделы: продукты питания и напитки, хлебопечение, пищевые ингредиенты, добавки и специи, оборудование для пищевой промышленности, HoReCa и упаковка.
В рамках мероприятия участники смогут провести переговоры с розничными торговыми сетями для вывода продукции на рынок Узбекистана.
UzFood — крупнейшая продовольственная выставка Узбекистана. В этом году она станет 19-й по счету.