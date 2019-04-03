Экономика на разогреве: внешний долг Узбекистана как возможность и угроза

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik, Вадим Попов. Центральный банк Узбекистана обнародовал данные о совокупном внешнем долге, сформировавшемся за 2016-2018 годы.

На 1 января 2019 года совокупная внешняя задолженность Узбекистана выросла на 1,5 миллиарда (9,5%) и достигла 17,3 миллиарда долларов. Теперь размер внешнего долга республики составляет 35,6% от прогнозируемого ВВП.

Sputnik Узбекистан разобрался в ситуации и сравнил ее с тем, как обстоят дела с внешним долгом у других стран Центральной Азии.

Особенности формирования внешнего долга в Узбекистане

Большая часть займов Узбекистана сейчас приходится на государственный сектор, в то время как объем обязательств частных компаний постепенно снижается.

© Sputnik / Михаил Кутузов Внешний долг Узбекистана стремительно растет — ЦБ назвал причину

Долги частного сектора уменьшились с 8,2 миллиарда долларов в 2017-м до 7,2 в текущем году. Однако государственный сектор увеличил задолженность на 2,5 миллиарда долларов, и госдолг превысил 10 миллиардов в американской валюте по итогам прошлого года.

Узбекский бизнес в прошлом году взял финансовых обязательств на 866,1 миллиона долларов, большая часть из которых приходится на банковский сектор — 588 миллионов долларов. Нефтегазовый сектор - 76 миллионов долларов, текстильная отрасль - 57 миллионов долларов.

При этом частники лидируют по объему погашенных задолженностей. В прошлом году предприятия и банки погасили долги в общей сложности почти на 1,7 миллиарда долларов, включая проценты. Лидерами по данному показателю выступают нефтегазовая сфера и банки.

В Центральном банке Узбекистана отметили, что тенденция по увеличению внешнего госдолга сохранится, так как страна продолжает активно привлекать инвесторов и кредиторов для развития своей экономики.

При этом внешние займы Узбекистана имеют характер долгосрочных или среднесрочных кредитов. Так, 88,6% всех внешних обязательств (15,3 миллиарда долларов) приходится на период свыше 10 лет, еще 923 миллиона — на срок от 5 до 10 лет.

Критическая точка

Советник по инвестициям QBF Алексей Короленко считает, что для Узбекистана ситуация станет критичной, если внешний долг достигнет 60-70% от ВВП.

"Порог опасности начинается, когда государство не в состоянии финансировать свой дефицитный бюджет, привлекать новый долг. По общепринятым меркам, это происходит в районе 70-80% ВВП, если доходит до 100%, значит, у страны большие проблемы", - сказал Алексей Короленко.

© Foto : Из личного архива Алексея Короленко Экономист озвучил, какой внешний долг будет критичным для Узбекистана

Исключения составляют крупнейшие экономики, которые достаточно легко формируют задолженность, отметил эксперт.

Если долг Узбекистана будет расти по 10% в год, даже в этом случае у страны есть какой-то запас прочности, считает экономист.

"Узбекистан нацелен на лидерские позиции в своем регионе, без роста долга сложно рассчитывать на рост ВВП. Однако если динамика роста долга будет расти опережающими темпами относительно роста самого ВВП, тогда будут тревожные звонки", - пояснил Алексей Короленко

Он добавил, что надо смотреть на структуру, качество и динамику самого ВВП. Если рост долга будет сопровождаться ростом самого ВВП, значит, Узбекистан на правильном пути. Если долг растет, а ВВП остается на текущем уровне, это сигнал тревоги для финансовых властей страны.

Предпосылки наращивания госдолга в Узбекистане

Дефицит платежного баланса Узбекистана в 2018 году составил 3,5 миллиарда долларов по сравнению с профицитом в 1,5 миллиарда долларов в 2017 году. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка республики.

Наибольшее влияние на формирование дефицита оказали высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с темпами роста экспорта, указывает регулятор.

© Sputnik / Алексей Никольский В Узбекистане в 2018 году ухудшился торговый баланс

Данное обстоятельство связано с переориентацией экспортеров на внутренний рынок. Увеличился спрос со стороны населения и местных предпринимателей, отмечают в Центробанке.

Кроме того, на объемы импорта продолжает оказывать влияние выход части экономики из тени.

При этом поквартальные темпы роста импорта товаров превышали темпы роста их экспорта (без учета экспорта золота) в каждом квартале 2018 года, добавили в ЦБ.

В Центробанке также сообщили, что внешний долг Узбекистана стремительно растет.

Внешний долг у соседей по Центральной Азии

В Таджикистане и Кыргызстане также существует проблема роста внешнего долга. Так, Азиатский банк развития принял решение в ближайшие три года предоставлять Таджикистану только безвозмездную финансовую помощь из-за высокого риска возникновения долгового кризиса.

Несмотря на то что внешний долг Таджикистана немного уменьшился к концу 2018 года - на 5,2 миллиона долларов, его объем все же составляет порядка 40% ВВП. При этом республика планирует привлечь в экономику дополнительные средства в размере 700 миллионов долларов.

Кроме того, растет внешняя и внутренняя задолженность предприятий Таджикистана, 30% которых убыточны и их состояние не позволяет надеяться на решение проблемы внешнего кредитования в ближайшее время.

Общая сумма долгов средних и крупных предприятий Таджикистана к началу второго полугодия 2018-го превысила объем госбюджета республики почти в 2,2 раза.

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Однако у Таджикистана сохраняются неплохие темпы развития – около 6% ВВП в год. Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС обещает республике неплохие перспективы для внешней торговли. Кроме того, Таджикистан постепенно выходит из географической изоляции, расширяя торговые связи.

Пожалуй, наихудшая ситуация складывается в Кыргызстане. В прошлом году внешняя задолженность равнялась 4,4 миллиарда долларов, из них 3,8 миллиарда приходились на госдолг. У Кыргызстана могут резко вырасти расходы на обслуживание государственного долга. В текущий период запланировано направить 405 миллионов долларов на погашение долга. В 2021 году, по прогнозу, планируется израсходовать 527 миллионов долларов. Больше половины выплат придется на покрытие задолженности государственного сектора.

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Поскольку значительная часть внешнего долга центральноазиатских государств формируется из-за необходимости оплачивать импорт, для которого нужна иностранная валюта, источники валютных поступлений приобретают особое значение. Значительная часть валюты в Кыргызстан идет из России. Участие в ЕАЭС дает возможность гражданам Кыргызстана активнее устраиваться на работу в странах Содружества, направляя в республику дополнительный поток денежных средств.

Что касается Казахстана и Туркменистана, то эти страны имеют в своем распоряжении большие запасы природных ресурсов, которые создают дополнительный запас прочности данным государствам. Поэтому проблема наращивания внешнего долга у Казахстана и Туркменистана не имеет такой остроты.