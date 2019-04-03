Экономика на разогреве: внешний долг Узбекистана как возможность и угроза

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik, Вадим Попов. Центральный банк Узбекистана обнародовал данные о совокупном внешнем долге, сформировавшемся за 2016-2018 годы.
На 1 января 2019 года совокупная внешняя задолженность Узбекистана выросла на 1,5 миллиарда (9,5%) и достигла 17,3 миллиарда долларов. Теперь размер внешнего долга республики составляет 35,6% от прогнозируемого ВВП.
Sputnik Узбекистан разобрался в ситуации и сравнил ее с тем, как обстоят дела с внешним долгом у других стран Центральной Азии.
Особенности формирования внешнего долга в Узбекистане
Большая часть займов Узбекистана сейчас приходится на государственный сектор, в то время как объем обязательств частных компаний постепенно снижается.
Долги частного сектора уменьшились с 8,2 миллиарда долларов в 2017-м до 7,2 в текущем году. Однако государственный сектор увеличил задолженность на 2,5 миллиарда долларов, и госдолг превысил 10 миллиардов в американской валюте по итогам прошлого года.
Узбекский бизнес в прошлом году взял финансовых обязательств на 866,1 миллиона долларов, большая часть из которых приходится на банковский сектор — 588 миллионов долларов. Нефтегазовый сектор - 76 миллионов долларов, текстильная отрасль - 57 миллионов долларов.
При этом частники лидируют по объему погашенных задолженностей. В прошлом году предприятия и банки погасили долги в общей сложности почти на 1,7 миллиарда долларов, включая проценты. Лидерами по данному показателю выступают нефтегазовая сфера и банки.
В Центральном банке Узбекистана отметили, что тенденция по увеличению внешнего госдолга сохранится, так как страна продолжает активно привлекать инвесторов и кредиторов для развития своей экономики.
При этом внешние займы Узбекистана имеют характер долгосрочных или среднесрочных кредитов. Так, 88,6% всех внешних обязательств (15,3 миллиарда долларов) приходится на период свыше 10 лет, еще 923 миллиона — на срок от 5 до 10 лет.
Критическая точка
Советник по инвестициям QBF Алексей Короленко считает, что для Узбекистана ситуация станет критичной, если внешний долг достигнет 60-70% от ВВП.
"Порог опасности начинается, когда государство не в состоянии финансировать свой дефицитный бюджет, привлекать новый долг. По общепринятым меркам, это происходит в районе 70-80% ВВП, если доходит до 100%, значит, у страны большие проблемы", - сказал Алексей Короленко.
Исключения составляют крупнейшие экономики, которые достаточно легко формируют задолженность, отметил эксперт.
Если долг Узбекистана будет расти по 10% в год, даже в этом случае у страны есть какой-то запас прочности, считает экономист.
"Узбекистан нацелен на лидерские позиции в своем регионе, без роста долга сложно рассчитывать на рост ВВП. Однако если динамика роста долга будет расти опережающими темпами относительно роста самого ВВП, тогда будут тревожные звонки", - пояснил Алексей Короленко
Он добавил, что надо смотреть на структуру, качество и динамику самого ВВП. Если рост долга будет сопровождаться ростом самого ВВП, значит, Узбекистан на правильном пути. Если долг растет, а ВВП остается на текущем уровне, это сигнал тревоги для финансовых властей страны.
Предпосылки наращивания госдолга в Узбекистане
Дефицит платежного баланса Узбекистана в 2018 году составил 3,5 миллиарда долларов по сравнению с профицитом в 1,5 миллиарда долларов в 2017 году. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка республики.
Наибольшее влияние на формирование дефицита оказали высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с темпами роста экспорта, указывает регулятор.
Данное обстоятельство связано с переориентацией экспортеров на внутренний рынок. Увеличился спрос со стороны населения и местных предпринимателей, отмечают в Центробанке.
Кроме того, на объемы импорта продолжает оказывать влияние выход части экономики из тени.
При этом поквартальные темпы роста импорта товаров превышали темпы роста их экспорта (без учета экспорта золота) в каждом квартале 2018 года, добавили в ЦБ.
В Центробанке также сообщили, что внешний долг Узбекистана стремительно растет.
Внешний долг у соседей по Центральной Азии
В Таджикистане и Кыргызстане также существует проблема роста внешнего долга. Так, Азиатский банк развития принял решение в ближайшие три года предоставлять Таджикистану только безвозмездную финансовую помощь из-за высокого риска возникновения долгового кризиса.
Несмотря на то что внешний долг Таджикистана немного уменьшился к концу 2018 года - на 5,2 миллиона долларов, его объем все же составляет порядка 40% ВВП. При этом республика планирует привлечь в экономику дополнительные средства в размере 700 миллионов долларов.
Кроме того, растет внешняя и внутренняя задолженность предприятий Таджикистана, 30% которых убыточны и их состояние не позволяет надеяться на решение проблемы внешнего кредитования в ближайшее время.
Общая сумма долгов средних и крупных предприятий Таджикистана к началу второго полугодия 2018-го превысила объем госбюджета республики почти в 2,2 раза.
Однако у Таджикистана сохраняются неплохие темпы развития – около 6% ВВП в год. Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС обещает республике неплохие перспективы для внешней торговли. Кроме того, Таджикистан постепенно выходит из географической изоляции, расширяя торговые связи.
Пожалуй, наихудшая ситуация складывается в Кыргызстане. В прошлом году внешняя задолженность равнялась 4,4 миллиарда долларов, из них 3,8 миллиарда приходились на госдолг. У Кыргызстана могут резко вырасти расходы на обслуживание государственного долга. В текущий период запланировано направить 405 миллионов долларов на погашение долга. В 2021 году, по прогнозу, планируется израсходовать 527 миллионов долларов. Больше половины выплат придется на покрытие задолженности государственного сектора.
Поскольку значительная часть внешнего долга центральноазиатских государств формируется из-за необходимости оплачивать импорт, для которого нужна иностранная валюта, источники валютных поступлений приобретают особое значение. Значительная часть валюты в Кыргызстан идет из России. Участие в ЕАЭС дает возможность гражданам Кыргызстана активнее устраиваться на работу в странах Содружества, направляя в республику дополнительный поток денежных средств.
Что касается Казахстана и Туркменистана, то эти страны имеют в своем распоряжении большие запасы природных ресурсов, которые создают дополнительный запас прочности данным государствам. Поэтому проблема наращивания внешнего долга у Казахстана и Туркменистана не имеет такой остроты.