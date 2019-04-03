Крупнейшее в Узбекистане хранилище газа реконструируют за 850 млн долларов

К реализации проекта планируется приступить во второй половине 2019 года.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Узбекско-российское СП ООО Gazli Gas Storage оценивает реконструкцию самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в 850 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СП.

© Sputnik / Тарас Литвиненко Узбекско-российское СП реконструирует газохранилище в Узбекистане

В октябре 2018 года российское АО "Форус" и ООО "Нефтегазинвест" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз"), создали СП Gazli Gas Storage по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Планируется, что СП осуществит совместную разработку предпроектной документации по расширению и реконструкции хранилища, реализацию проекта, а также его последующую совместную эксплуатацию.

"Концепция реализации проекта оценивается сегодня в 850 миллионов долларов, вопросы модернизации прорабатываются", - сказал представитель СП.

По его оценке, к реализации проекта планируется приступить во второй половине 2019 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году поручил "Узбекнефтегазу" подготовить проект увеличения активного объема газохранилища с нынешних трех миллиардов кубометров до 10 миллиардов кубометров газа. По данным "Узбекнефтегаза", концепция увеличения объемов хранения газа месторождения "Газли" предусматривает доразведку месторождения (I этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (II этап).

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Газовое месторождение "Газли" - одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. Первоначальные запасы газа - около 500 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые запасы месторождения истощены. От месторождения построены магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и "Средняя Азия-Центр", по которым осуществляются экспортные поставки газа из Узбекистана на Урал и в Европейскую часть России.