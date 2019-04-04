Узбекистан собирается продать крупнейшие предприятия химотрасли

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены реализовать инвесторам, в том числе иностранным, контрольные пакеты шести предприятий, входящих в состав АО "Узкимёсаноат". Соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте УзА.
В перечень вошли химические предприятия "Ферганаазот", "Самаркандкимё", Кунградский содовый завод, Дехканабадский калийный завод, ООО "Кукон суперфосфат заводи", ООО "Биринчирезинотехника заводи".
Пакеты продаваемых акций варьируются от 51% до 100%.
"Согласиться с предложениями о реализации долей государства и АО "Узкимёсаноат" в уставном капитале хозяйственных обществ", — говорится в документе.
В соответствии с постановлением, госактивы будут реализованы путем проведения прямых переговоров с потенциальными инвесторами с условием принятия ими инвестиционных и социальных обязательств, а также на конкурсных или публичных торгах по рыночной стоимости.
В течение 2007-2008 годов испанская Maxam Corp. S.A.U. приобрела активы двух химических заводов — 49% АО "Электрокимёзавод" и 40% АО "Аммофос" в Ташкентской области.
АО "Узкимёсаноат" было образовано в марте 2001 года на базе одноименной ассоциации предприятий химической промышленности. В его состав входят 43 химических предприятия и организации. В настоящий момент предприятия отрасли осуществляют проекты общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.