Узбекистан собирается продать крупнейшие предприятия химотрасли

Президент Узбекистана утвердил Программу развития химической промышленности на 2019-2030 годы. В частности, на продажу выставлены государственные доли в крупнейших предприятиях отрасли.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти Узбекистана намерены реализовать инвесторам, в том числе иностранным, контрольные пакеты шести предприятий, входящих в состав АО "Узкимёсаноат". Соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте УзА.

В перечень вошли химические предприятия "Ферганаазот", "Самаркандкимё", Кунградский содовый завод, Дехканабадский калийный завод, ООО "Кукон суперфосфат заводи", ООО "Биринчирезинотехника заводи".

Пакеты продаваемых акций варьируются от 51% до 100%.

"Согласиться с предложениями о реализации долей государства и АО "Узкимёсаноат" в уставном капитале хозяйственных обществ", — говорится в документе.

В соответствии с постановлением, госактивы будут реализованы путем проведения прямых переговоров с потенциальными инвесторами с условием принятия ими инвестиционных и социальных обязательств, а также на конкурсных или публичных торгах по рыночной стоимости.

Правительство Узбекистана с конца 1990-х годов пытается реализовать иностранным инвесторам госактивы химических предприятий страны. За прошедшее время несколько раз объявлялись тендеры по продаже крупнейших заводов — "Навоиазот", "Ферганаазот", "Самаркандкимё", "Кукон суперфосфат заводи". Однако все они закончились безрезультатно.

В течение 2007-2008 годов испанская Maxam Corp. S.A.U. приобрела активы двух химических заводов — 49% АО "Электрокимёзавод" и 40% АО "Аммофос" в Ташкентской области.

АО "Узкимёсаноат" было образовано в марте 2001 года на базе одноименной ассоциации предприятий химической промышленности. В его состав входят 43 химических предприятия и организации. В настоящий момент предприятия отрасли осуществляют проекты общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.