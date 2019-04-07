В Ташкенте появятся кадастровые инженеры по недвижимости: чем они займутся

До 1 мая 2019 года в Узбекистане создадут также единую система, позволяющую интегрировать информационные системы предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Институт кадастрового инженера по недвижимости в качестве эксперимента внедрят в Ташкенте и Ташкентской области с 1 января 2020 года, следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

Кадастровый инженер будет осуществлять на договорной основе инвентаризацию объектов недвижимости, составлять их поэтажные планы, оформлять технические планы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Изменились правила списания долгов за коммунальные услуги в Узбекистане

В срок до 1 мая 2019 года будет создана единая система, позволяющая интегрировать информационные системы предприятий, оказывающих коммунальные услуги, а также подавать единую заявку на получение технических условий, заключение договоров о подключении объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. С введением системы появится возможность вести учет дебиторских и кредиторских задолженностей в актуальном состоянии, обрабатывать показания приборов учета в режиме онлайн, внедрить унифицированный лицевой счет потребителя на основе кадастрового номера недвижимого имущества.

В система сведения о коммунальных услугах потребители будут получать в едином персональном кабинете. А государственные органы - сразу видеть наличие дебиторской и кредиторской задолженностей.

До 1 августа 2019 года в реестр внесут идентификационные данные собственников по Ташкенту, а по Каракалпакстану и областям – в срок до 1 декабря 2019 года.

До 1 декабря 2019 года будет разработана единая информационная система, обеспечивающая возможность оказания риелторских услуг.