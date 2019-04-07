В Ташкенте появятся кадастровые инженеры по недвижимости: чем они займутся

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Институт кадастрового инженера по недвижимости в качестве эксперимента внедрят в Ташкенте и Ташкентской области с 1 января 2020 года, следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
Кадастровый инженер будет осуществлять на договорной основе инвентаризацию объектов недвижимости, составлять их поэтажные планы, оформлять технические планы.
В система сведения о коммунальных услугах потребители будут получать в едином персональном кабинете. А государственные органы - сразу видеть наличие дебиторской и кредиторской задолженностей.
До 1 августа 2019 года в реестр внесут идентификационные данные собственников по Ташкенту, а по Каракалпакстану и областям – в срок до 1 декабря 2019 года.
До 1 декабря 2019 года будет разработана единая информационная система, обеспечивающая возможность оказания риелторских услуг.