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Специалисты предприятий АО Узбекнефтегаз получили новый промышленный приток природного газа с разведочной скважины №7 месторождения Учтепа

"Узбекнефтегаз" получил новый промышленный приток природного газа

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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Средний объем поступающего "голубого топлива" в стуки составляет 300-350 тысяч кубометров.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Специалисты предприятий АО "Узбекнефтегаз" получили новый промышленный приток природного газа с разведочной скважины №7 месторождения "Учтепа", сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что средний объем поступающего "голубого топлива" в стуки составляет 300-350 тысяч кубометров.

Напомним, мощности АО "Узбекнефтегаз" сейчас позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.




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