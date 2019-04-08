Огромные суммы: "Узхимпром" реализует к 2031 году новые проекты

В состав "Узхимпрома" входят 43 предприятия и организации химического профиля. Они осуществляют проекты общей стоимостью около 2 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Компания "Узхимпром" в 2019-2030 годы осуществит проекты общей стоимостью 12,072 миллиарда долларов.

Соответствующая информация содержится в постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, обнародованного на сайте Lex.Uz.

Постановлением утверждена программа развития отрасли на ближайшие двенадцать лет, в которую включены 31 проект компании с участием иностранных инвесторов и местных химпредприятий. В том числе 23 проекта по строительству новых производств стоимостью 10,3 миллиарда долларов, и 8 проектов модернизации действующих мощностей на 1,78 миллиарда долларов.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев высказался о состоянии нефтегазовой и химической отраслей

В частности, "Узхимпром" намерен привлечь иностранные компании и кредиты в строительство в 2019-2026 годах производства 1 миллиона тонн олефинов в год по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью 6,5 миллиарда долларов.

Кроме того, совместно с японской Mitsubishi Heavy Industries в 2020 году компания завершит строительство производства мощностью 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год. Стоимость проекта, реализуемого на базе АО "Навоиазот", крупнейшем химическом предприятии республики - 985,7 миллиона долларов.

Также компания планирует построить к 2025 году два завода по производству удобрений общей стоимостью 1,55 миллиарда долларов. В Навоийской области будет создано производство фосфорных удобрений мощностью 274 тысячи тонн за 950 миллионов долларов, а в Сырдарьинской - в 1 миллион тонн аммиака и карбамида за 600 миллионов долларов.

Финансирование программы будет осуществляться за счет иностранных и местных кредитов на 9,2 миллиарда долларов, прямых иностранных инвестиций - 1,748 миллиарда долларов, и собственных средств "Узхимпрома" - 1,141 миллиарда долларов.