Узбекистан поможет Афганистану восстановить текстильную отрасль

В Афганистане ежегодно собирают около 60 тысяч тонн хлопка, но все текстильные производства закрыты.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. "Узтекстильпром" и ассоциация госпредприятий и корпораций Афганистана заключили меморандум о сотрудничестве по возобновлению деятельности предприятий по производству афганской текстильной продукции, сообщила пресс-служба "Узтекстильпрома".

Делегация "Узтекстильпрома" в ходе визита в Афганистан обсудила вопросы сотрудничества в сфере текстильной промышленности в ассоциации государственных предприятий и корпораций, а также Министерстве финансов этой страны.

"По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве по возобновлению деятельности предприятий по производству текстильной продукции в Афганистане", - говорится в сообщении.

Узбекская сторона окажет содействие в разработке проектной документации по проекту восстановления афганских текстильных предприятий.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Узбекский текстиль будут продавать через британскую онлайн-платформу

Кроме того, специалисты текстильной отрасли Афганистана пройдут курсы обучения в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности и повышения квалификации на отечественных предприятиях отрасли, добавили в "Узтекстильпроме".

По данным афганской ассоциации, в стране ежегодно собирают около 60 тысяч тонн хлопка, но все текстильные производства закрыты.

Узбекистан в последнее время предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В конце января 2017 года в ходе визита делегации Узбекистана в Кабул стороны подписали "дорожную карту" по увеличению торгового оборота до полутора миллиардов долларов. В декабре того же года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани также было подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. Тогда же правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф – Шиберган – Маймана – Герат и линии электропередачи "Сурхан - Пули Хумри" для стабильного энергоснабжения Кабула.